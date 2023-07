Trier bewirbt sich zunächst nicht als Cannabis-Modellregion

Trier (dpa/lrs) - . Die Stadt Trier wird sich vorerst nicht als Modellregion für den geplanten legalen kontrollierten Verkauf von Cannabis bewerben. Ein Antrag der Linke-Fraktion zur Teilnahme an dem Modellprojekt wurde am Mittwochabend vom Stadtrat mit großer Mehrheit an den Jugendhilfeausschuss verwiesen. Für den Verweis in den Ausschuss stimmten 33 gegen 19 Mitglieder bei einer Enthaltung.