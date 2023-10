Trotz Sieglos-Start: In Mainz herrscht „Ruhe und Vertrauen“

Mainz (dpa) - . Nach dem enttäuschenden Start in die Saison der Fußball-Bundesliga verfallen die Verantwortlichen des bislang noch sieglosen FSV Mainz 05 nicht in Unruhe. „Wir haben jetzt halt diese Scheißphase, die wir letztes Jahr auch hatten und das Jahr davor auch. Diesmal haben wir das zum Saisonstart“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt am Samstag nach dem 0:3 (0:1) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. „Bei uns intern herrscht aber Ruhe, da herrscht Vertrauen und wir werden das als gesamtes Team richten.“