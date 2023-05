Trotz Streik-Absage: Ausfall und Verspätung im Zugverkehr

Berlin/Frankfurt (dpa/lrs) - . Zugreisende und Pendler müssen sich trotz der Warnstreik-Absage zum Wochenbeginn auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitgeteilt hatte, fallen bundesweit Züge im Fern- und Regionalverkehr aus, im Fernverkehr dürften rund zwei Drittel der ICE- und IC-Züge fahren. Dies treffe auch Rheinland-Pfalz und das Saarland, sagte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Auch im Regionalverkehr sei mit regionalen Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen. Voraussichtlich am Dienstag werde der Fernverkehr wieder planmäßig unterwegs sein.