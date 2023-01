Trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die kommenden Tage weiterhin trübes Winterwetter. Am Montagvormittag kommt es örtlich zu Sprühregen, Schneegriesel und Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Tagesverlauf bleibt dann überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad, in Hochlagen bei -1 Grad. In Kammlagen kann es zeitweise zu starken Böen kommen. In der Nacht auf Dienstag warnt der DWD wieder vor Glätte.