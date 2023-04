Tuchel: „Es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft“

Nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal, dem Aus in der Champions League im Viertelfinale erlebte Tuchel als neuer Coach der Bayern bei seinem Ex-Club in Rheinhessen den nächsten schweren Rückschlag. Es habe keine Not bestanden, das Spiel zu verlieren, meinte Tuchel - nach einer 1:0-Führung zur Pause hatten die Mainzer in der zweiten Halbzeit die Partie gedreht. „Wir vergessen, das zweite Tor zu machen. Wir sind nicht zielstrebig genug“, sagte Tuchel.