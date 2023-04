Über 7000 Euro aus Polizei-Asservatenkammern verschwunden

Mainz (dpa/lrs) - . Aus Asservatenkammern der rheinland-pfälzischen Polizei sind in den vergangenen zehn Jahren Bargeldbeträge von mehr als 7000 Euro verschwunden. Insgesamt waren es 7220 Euro, wie das Innenministerium in Mainz am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Es seien jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die jeweiligen Staatsanwaltschaften abgegeben worden. Bislang seien in keinem der Fälle Verantwortliche ermittelt worden. Zuvor hatte der SWR berichtet.