Umsatz der Industrie in Rheinland-Pfalz schrumpft

Nach oben ging es dagegen mit der Zahl der Beschäftigten in der Industrie. Die Branche im Land kam in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf rund 261.000 Mitarbeiter, ein Plus von 4000 oder 1,6 Prozent gegenüber dem Zeitraum Januar bis April 2022. Das größte Personalplus gab es im Maschinenbau mit plus 3,4 und bei Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit plus 3,6 Prozent.