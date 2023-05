Umstieg auf alternative Antriebe „in vollem Gange“

Auch der an die Bundesnetzagentur gemeldete Bestand der Ladesäulen habe in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Vorjahr weiter deutlich zugenommen, teilte die Energieagentur mit. 2022 seien 325 öffentliche Ladesäulen hinzugekommen, landesweit gebe es somit 1485 Ladesäulen. Am besten versorgt sind die E-Auto-Fahrer in Zweibrücken mit zehn Ladepunkten pro 100 Pkw sowie in Landau und Speyer mit je acht.