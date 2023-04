Umwelt-Staatssekretär Manz hat auf Kommunen vertraut

Mainz (dpa/lrs) - . Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) ist am Abend der Flutkatastrophe im Ahrtal davon ausgegangen, dass die Hochwassergefahrenkarten in die Einsatzpläne der Kommunen eingearbeitet worden waren und diese danach handelten. In seinem Ministerium sei am Abend darüber gesprochen worden, wer jetzt handeln müsse, sagte der Staatssekretär in seiner vierten Vernehmung im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe am Freitagabend in Mainz. „Die Fachleute haben darauf hingewiesen, dass das jetzt der Moment ist, wo die Einsatzkräfte vor Ort handeln müssen.“