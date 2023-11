Umweltministerin Eder informiert sich über Biberpopulation

Lambsheim (dpa/lrs) - . Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) informiert sich am Donnerstag (12.30 Uhr) bei einem Besuch in Lambsheim über die Biberpopulation in Rheinland-Pfalz. Dabei kommt Eder in dem Ort im Rhein-Pfalz-Kreis unter anderem mit den ehrenamtlichen Biberbetreuern Ewald Marx und Klaus Meissner zusammen.