Unbekannte brechen in Juwelier ein: Fahndung per Helikopter

Ingelheim (dpa/lrs) - . Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Juwelier in Ingelheim eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck in fünfstelligem Wert, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach den Einbrechern. Auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Die beiden mutmaßlichen Täter waren am Morgen noch flüchtig. Laut Polizeisprecher gab es aber Hinweise auf deren mögliche Identität.