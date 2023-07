Unbekannte fangen Bankbriefe ab und erbeuten 18.000 Euro

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . In Ludwigshafen haben Unbekannte die Briefe einer Bank an eine Kundin abgefangen und dadurch rund 18.000 Euro gestohlen. In den Briefen befanden sich eine neue Bankkarte und die dazugehörige PIN, mit der die Täter Geld abheben konnten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Frau waren die Abbuchungen auf ihren Kontoauszügen aufgefallen und sie erstattete am Dienstag Anzeige. Wie die Täter die Post abfangen konnten, war den Angaben zufolge nicht klar. Die Briefe seien nie bei der Frau angekommen.