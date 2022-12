Unbekannte klauen Metallteile von Leichenhalle

Oberhausen an der Appel (dpa/lrs) - . Unbekannte haben im Donnersbergkreis Teile einer Regenrinne und eines Ablaufrohrs von einer Leichenhalle geklaut. Da die zwischen Samstag- und Sonntagmorgen in Oberhausen an der Appel gestohlenen Teilen aus Zink waren, dürften es die Täter auf das Metall abgesehen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zur Anzahl der Täter wurden noch keine Angaben gemacht. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen. Den Angaben zufolge gibt es an Friedhöfen im Landkreis unter anderem aufgrund der meist abgelegenen Lage häufiger Diebstähle. Im Juni seien in diesem Jahr beispielsweise zwei Bronzefiguren auf dem Friedhof in Rockenhausen gestohlen worden.