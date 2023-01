Unbekannte klauen sechs Meter lange Fallrohre aus Kupfer

Hochdorf-Assenheim (dpa/lrs) - . Diebe haben im Rhein-Pfalz-Kreis mehrere sechs Meter lange Fallrohre aus Kupfer geklaut. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Diebstahl der zehn Rohre am Samstag an einer Handballhalle in der Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim gemeldet worden. Die Beamten gehen davon aus, dass die unbekannten Täter die Fallrohre zwischen dem zweiten und sechsten Januar abmontiert haben.