Unbekannte sprengen Geldautomat auf Herxheimer Parkplatz

Herxheim bei Landau (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Weinstraße) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hätten am frühen Montagmorgen einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Häuschen mit einem Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde dabei beschädigt. Die Täter flüchteten. Wie viel Bargeld entwendet wurde, war am Montagmorgen noch unklar. Der Gebäudeschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 150.000 Euro geschätzt.