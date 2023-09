Unbekannte sprengen Geldautomaten: Flucht in geklautem Auto

Pirmasens (dpa/lrs) - . Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in Pirmasens gesprengt. Die „heftige Explosion“ habe einen erheblichen Schaden an dem Wohn- und Geschäftshaus verursacht, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben eines Polizeisprechers standen darüber liegende Wohnungen leer. Die Täter sollen mit einem in der Nähe des Tatorts gestohlenen Auto davongefahren sein. Der Wagen sei später in Pirmasens aufgefunden worden, die Spur der Geldautomatensprenger habe sich aber verloren. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. Ob die Kriminellen Bargeld erbeuteten, war zunächst unklar.