Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Bad Dürkheim

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Geldautomaten in Bad Dürkheim in der Pfalz gesprengt. Ob sie Geld erbeuteten, sei noch unklar, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit. Über die Höhe des angerichteten Schadens gab es zunächst keine Angaben. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern laufe. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat Ermittlungen aufgenommen.