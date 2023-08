Unbekannte stehlen Schmuck und Geld aus Wohnhaus

Echternacherbrück (dpa/lrs) - . In der Südeifel haben bisher unbekannte Täter Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Die Einbrecher stiegen nach ersten Erkenntnissen am Montagabend in Echternacherbrück über ein Fenster in das Gebäude ein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Bei ihrer Suche nach Geld und Schmuck seien die Unbekannten zudem mit „erheblichen Kraftanstrengungen“ vorgegangen. Angaben zum genauen Vorgehen der Diebe machte die Polizei aber noch nicht. Auch zur genauen Höhe der Beute wurde sich noch nicht geäußert. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt der Tat nicht daheim. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.