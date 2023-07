Unbekannte verwüsten leerstehende Tankstelle

Hartenfels/Montabaur (dpa/lrs) - . Unbekannte haben das leerstehende Gebäude einer früheren Tankstelle im Westerwald verwüstet. Es seien sämtliche Fensterscheiben eingeschlagen worden, in dem Gebäude in Hartenfels seien sämtliche Einrichtungsgegenstände zerstört worden, teilte die Polizei am Samstag in Montabaur mit. Die Polizei entdeckte außerdem mehrere Graffiti an der Fassade. Vermutlich hatten sich die Täter im Verlauf der vergangenen Woche an der Tankstelle zu schaffen gemacht. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Zur Höhe des Schadens wurden zunächst keine Angaben gemacht.