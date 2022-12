Unbekannte verwüsten mit Autos Feld eines Landwirts

Rengsdorf-Waldbreitbach (dpa/lrs) - . Unbekannte haben mit ihren Autos im Landkreis Neuwied ein Feld mit Weizensetzlingen verwüstet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sie den schneebedeckten Boden bei Rengsdorf-Waldbreitbach in der Nacht zum Samstag wohl für Driftübungen mit ihren Fahrzeugen genutzt. Etwa vier Hektar seien zerstört. Die Beamten gehen von zwei Verursachern aus - in einem Fall mit einem kleineren Geländewagen - und suchen nach Zeugen.