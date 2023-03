Unbekannte werfen Stein von Brücke auf Auto: Dach zerstört

Edenkoben (dpa/lrs) - . Unbekannte Täter sollen auf der Autobahn 65 einen Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Der 64 Jahre alter Fahrer erschrak bei Edenkoben in Richtung Ludwigsburg unter einer Autobahnüberführung durch einen lauten Knall, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Beim Anhalten stellte er demnach fest, dass das Panoramadach seines Wagens stark beschädigt war. Die Beamten gingen aufgrund des Schadens am Montagabend von Steinwerfern aus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.