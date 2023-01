Unbekannter Gegenstand schlägt in Windschutzscheibe ein

Münster-Sarmsheim (dpa/lrs) - . Ein unbekannter Gegenstand ist auf einer Autobahn an der Nahe in die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos eingeschlagen. Die beiden Männer in dem Auto bemerkten kurz vor dem Parkplatz Trollmühle der Autobahn 61 bei Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) einen Schlag auf der Windschutzscheibe, wie die Verkehrsdirektion Mainz am Dienstag mitteilte.