Unbekannter verursacht Totalschaden an Auto und flüchtet

Langsur/Trier (dpa/lrs) - . Ein unbekannter Autofahrer in Langsur (Kreis Trier-Saarburg) hat ein geparktes Auto bei einer Kollision total beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Zum frontalen Zusammenstoß kam es am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizeidirektion Trier am Sonntag mitteilte. Der beschädigte Wagen wurde durch die Kollision gegen eine Mauer gedrückt, vor Ort fand die Polizei Bruchstücke eines französischen Kennzeichens. Das flüchtige Auto müsse ebenfalls stark an der Frontseite beschädigt sein, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.