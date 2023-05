Unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen. Vor allem im Westerwald und in der Südpfalz könne es am Freitag Gewitter mit Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen liegen bei maximal 24 Grad. Auch am Wochenende gebe es in einigen Regionen Schauer und Gewitter. Am Sonntag seien lokal begrenzt auch Unwetter möglich.