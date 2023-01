Unesco-Bericht sieht keine Gefährdung des Welterbestatus

Das gelte besonders auch bei Vorhaben, „die von der Mission kritisch beurteilt wurden“. Das bezieht sich laut Innenministerium etwa auf mögliche künftige Windräder am Rande des Welterbegebiets sowie in Koblenz auf den Standort der Talstation der Seilbahn über den Rhein. Der 87-seitige Bericht der Unesco formuliert Empfehlungen. Schneider kündigte eine Stellungnahme für das Welterbezentrum an.