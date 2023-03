Unfälle mit Schulbussen und Autos bei Schnee und Eis

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sollte sich die Wetterlage am Mittwochmittag beruhigen. Der Schnee werde zunehmend in teils länger anhaltenden Regen übergehen, hieß es. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis elf Grad sowie ein bis vier Grad im Westerwald. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen viele Wolken, etwas Regen und Temperaturen bis zu 15 Grad in der Vorderpfalz.