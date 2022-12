Unfälle und Schulausfälle wegen Glatteis in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Glatteis hat zu Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen geführt. Allein in der Stadt Mainz seien in der Nacht zum Montag und am Vormittag 70 Unfälle erfasst worden, teilte die Polizei mit. Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz im Osten des Bundeslandes habe es insgesamt 118 Verkehrsunfälle mit fünf Verletzten gegeben. In vielen Fällen hätten Fahrer aufgrund der glatten Straßen die Kontrolle verloren und seien in geparkte Autos gerutscht. Außerdem seien Schäden an Verkehrsschildern und Pfosten entstanden.