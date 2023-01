Unfall mit 13 Autos und sechs Verletzten

Sinzig (dpa/lrs) - . Bei einem Unfall mit 13 beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn 61 im Landkreis Ahrweiler eine ganze Reihe an Menschen verletzt worden. Insgesamt sechs Personen erlitten am Donnerstagmorgen leichte Blessuren, wie die Polizei mitteilte. Drei davon seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Grund für die Zusammenstöße war nach ersten Erkenntnissen ein drängelnder Kleintransporter, der sich nach einem Überholmanöver vor einen Lastwagen setzte, diesen ausbremste und hinter ihm eine Kettenreaktion an Zusammenstößen auslöste.