Unfall mit Linienbus und zwei Autos in Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Bei einem Unfall mit einem Linienbus und zwei Autos in Ludwigshafen ist ein Fahrgast des Busses leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste der Bus am Freitag einem Fahrradfahrer ausweichen, der vom Gelände einer Schule auf die Fahrbahn fuhr. Dabei kollidierte der Bus mit einem geparkten Auto und schob dieses auf einen weiteren parkenden Wagen. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrradfahrer fuhr unerlaubt davon. Ein Fahrgast des Linienbusses erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.