Unfall mit zwei Toten bei Herschbach: Neue Erkenntnisse

Herschbach (dpa/lrs) - . Nach einem Verkehrsunfall in der Nähe von Herschbach im Westerwaldkreis mit zwei Toten hat die Polizei neue Erkenntnisse. Laut Mitteilung von Freitag erstrecken sich die Ermittlungen nunmehr auch auf einen noch unbekannten Motorradfahrer. Dieser sei laut Zeugenaussagen ebenfalls auf der L300 zum Unfallzeitpunkt unterwegs gewesen. Hier war ein 49 Jahre alter Mann am Mittwochabend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto krachte frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 24-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall nördlich von Koblenz tödlich verletzt.