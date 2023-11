Ungemütliches, mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild, aber wechselhaft. Am Mittwoch ist es grau und zunächst trocken, bevor am Nachmittag aus dem Westen Regen aufzieht. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Es weht ein mäßiger, teils böig auffrischender Wind.