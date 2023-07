Uni-Klinik Mainz meldet sich von Notfallversorgung ab

Mainz (dpa/lrs) - . Wegen geplanter Arbeiten an der IT hat die Universitätsmedizin Mainz am Donnerstagnachmittag vorübergehend die Versorgung von Notfällen eingestellt. Die anderen Kliniken in der Region seien darüber informiert worden, teilte die Uniklinik mit. Hintergrund für den Schritt sei, dass das IT-System gegen Ausfälle gestärkt werde, dazu müsse die Netzwerkverbindung vorübergehend getrennt werden.