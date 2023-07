Unimedizin bleibt Zankapfel zwischen Land und Opposition

Mainz (dpa/lrs) - . An der Mainzer Universitätsmedizin ist die medizinische Versorgung aus Sicht der Landesregierung trotz der internen Streitigkeiten und öffentlichen Kritik an der wirtschaftlichen Situation zu jeder Zeit gesichert. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) wies am Freitag bei der gemeinsamen Sitzung der Landtagsausschüsse für Wissenschaft und Gesundheit darauf hin, dass die Unterstützung des Landes noch nie so hoch gewesen sei wie derzeit. Und die Universitätsmedizin habe auch noch nie so viel Geld vom Land bekommen.