Untersuchungsausschuss fragt nach Krisenmanagement der ADD

Auf die Frage, was der in die Kritik geratene ADD-Präsident Thomas Linnertz als Einsatzleiter getan habe, sagte Schicker, dieser habe immer wieder an Stabsbesprechungen teilgenommen sowie Gesamt- und Richtungsentscheidungen getroffen. Zudem habe er Kontakt zu den nachgeordneten Bereichen und der Landesregierung gehalten und an Pressekonferenzen teilgenommen. Auch Linnertz war am Freitag als Zeuge geladen.