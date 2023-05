Unwetter im April war ein Tornado

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) - . Das Unwetter, bei dem am 28. April in Mainz-Ebersheim erhebliche Schäden entstanden sind, war ein Tornado. Aufgrund der angerichteten Schäden gingen die Fachleute von einem Tornado der Stufe 1 auf der entsprechenden Fujita-Skala aus, sagte der Tornado-Experte des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach, Andreas Friedrich, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei nach Stufe null die zweitniedrigste Stufe und bedeute, der Tornado sei deutlich schneller als 120 Stundenkilometer gewesen; „es können auch 160, 170 gewesen sein“. „Das war schon ein gefährlicher Tornado.“