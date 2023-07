Unwettergefahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagnachmittag und -abend unwetterartige Gewitter möglich. Der Schwerpunkt liege eher im Norden des Bundeslands, teilte der DWD am Sonntagmorgen mit. Lokal könnten innerhalb kurzer Zeit zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter Regen fallen. Bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner und vereinzelt orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern Geschwindigkeit könnten nicht ausgeschlossen werden.