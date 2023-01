Urlaub von ADD-Vize: Verwaltungswissenschaftler verwundert

Speyer/Mainz (dpa/lrs) - . Verwaltungswissenschaftler Christian Koch hat sich „etwas verwundert“ über den zweiwöchigen Urlaub von ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann nach der Flutkatastrophe 2021 geäußert. „Die Professionalität sollte einen doch am Ort halten“, sagte der Professor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Von außen gesehen - und ohne Kenntnis der Motive - hätte sicherlich erwartet werden können, sich bei diesem Großschadensereignis, das die gesamte Landespolitik und die Politik darüber hinaus gefordert hat, voll rein zu stürzen und dass alle auf die Brücke kommen und prüfen, wo Führung und Koordination gefordert sind und welches der eigene Beitrag sein kann.“