Ursache für Brand in Chemieunternehmen weiterhin unklar

Worms (dpa/lrs) - . Einen Tag nach dem Großbrand in einer Chemiefabrik in Worms ist die Ursache dafür weiter unklar. Die Brandermittler würden am Freitag den Brandort begehen, sagte ein Polizeisprecher. Wann die ersten Erkenntnisse vorliegen würden, könne nicht abgeschätzt werden.