Ursache für Brand in Mittelrhein-Klinik Bad Salzig unklar

Boppard (dpa/lrs) - . Die Ursache für dem Brand in der Mittelrhein-Klinik in Boppard-Bad Salzig (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist auch am Montag unklar geblieben. Der Brand sei am Sonntagabend in einem leerstehenden Gebäudeteil entstanden, teilte die Polizei mit. Angrenzende Teile der Reha-Klinik wurden demnach evakuiert. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.