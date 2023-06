Ursache für tödlichen Brand in Westerburg wohl unaufklärbar

Westerburg/Koblenz (dpa/lrs) - . Die Ursache des tödlichen Wohnhausbrandes in Westerburg (Westerwaldkreis) ist nach Einschätzung der Polizei vermutlich nicht abschließend zu klären. „Ein elektrotechnischer Defekt ist im Bereich des Möglichen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Koblenz am Dienstag. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor, hieß es.