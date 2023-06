Ursache nach schwerem Unfall in Neuwied weiter unklar

Neuwied (dpa/lrs) - . Nach dem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten in Neuwied dauern die Ermittlungen an. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beschädigt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Höhe des Schadens war demnach aber noch unklar. Auch an der Schaufensterscheibe des Friseursalons, in den die 27-jährige Fahrerin mit ihrem Auto krachte, sowie an einem weiteren Ladenfenster seien erhebliche Schäden entstanden.