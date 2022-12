Urteil: Erfundenes Geburtsdatum im Ausweis nicht zulässig

Nach Mitteilung vom Freitag scheiterte ein 1957 in Algerien geborener Kläger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit einem solchen Ansinnen. Damals hatte in seiner Heimat der Unabhängigkeitskrieg mit Frankreich getobt. Der heute in Ludwigshafen wohnende Mann besitzt nur einen Auszug aus einem algerischen Geburtenregister mit seinem Geburtsjahr. In seinem deutschen Personal- und Reiseausweis ist somit als Geburtsdatum einfach „XX.XX.1957“ eingetragen.