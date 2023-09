Urteil: Online-Spielerin erhält verlorene Einsätze zurück

Koblenz (dpa/lrs) - . Die Teilnehmerin an einem seinerzeit illegalen Online-Glücksspiel hat laut Gerichtsurteil einen Anspruch auf Rückzahlung der verlorenen Gelder in Höhe von über 630.000 Euro. Der zwischen ihr und dem Anbieter geschlossene Online-Glückspielvertrag habe gegen ein damals bestehendes gesetzliches Verbot verstoßen und sei deshalb nichtig, wie das Landgericht Koblenz am Dienstag über ein Urteil vom 24. Juli mitteilte (Az.: 1 O 224/22). Damit habe der aus Malta stammende Spiele-Anbieter das Geld ohne Rechtsgrund erlangt. Laut den damals gültigen Regelungen waren öffentliche Glücksspiele im Internet verboten gewesen, mittlerweile kann eine Erlaubnis erteilt werden.