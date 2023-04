Urzendowsky als Brynhild bei Nibelungen-Festspielen

Worms (dpa/lrs) - . Schauspielerin Lena Urzendowsky („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) übernimmt bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen in Worms (7. bis 23. Juli) die namensgebende Hauptrolle als Brynhild. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Daneben werde Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller in einer integrierten Filmsequenz als Fafnir zu sehen sein - von dem es heißt, er sei ein Drache. In dem Stück „Brynhild“ will Regisseurin Pinar Karabulut unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen.