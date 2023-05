US-Militärflughafen Spangdahlem kündigt Übung an

Spangdahlem (dpa/lrs) - . In der Region rund um den US-Militärflughafen Spangdahlem in der Eifel wird es ab Anfang nächster Woche mehr Fluglärm geben. Grund ist eine Übung des dort stationierten 52. Jagdgeschwaders, die die Air Base am Donnerstag für den Zeitraum von Montag bis Mittwoch (22. bis 24. Mai) ankündigte. Es handele sich um eine routinemäßige Bereitschaftsübung, um sicherzustellen, dass der Stützpunkt auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet sei.