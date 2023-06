US-Soldat angeschossen: Streit mit Lebensgefährtin

In der Folge hätten die Sicherheitsleute Schlagstöcke gezogen und einen Warnschuss abgegeben. Als der 23-Jährige versucht habe, an die Waffe der einen Security-Mitarbeiterin zu gelangen, habe sie ihm gezielt in den Oberschenkel geschossen. Der US-Soldat sei sofort notversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der 23-Jährige habe die Klinik noch am Sonntag wieder verlassen können und sei den US-Behörden überstellt worden, so die Staatsanwaltschaft.