US-Soldat wird bei Streit mit Sicherheitsdienst verletzt

Der US-Soldat sei sofort notversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Laut den Angaben soll der 23-Jährige die Klinik am Sonntag oder am Montag wieder verlassen können. Die genaueren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. „Die Kriminalpolizei ist vor Ort und es laufen Vernehmungen“, sagte eine Polizeisprecherin in Baumholder. Auch am Sonntagnachmittag gab es noch keine neuen Erkenntnisse. „Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist noch unklar“, hieß es bei der Polizei in Trier. Die weiteren Ermittlungen würden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach laufen.