Veranstalter: Bestes Wetter seit 30 Jahren bei Rock am Ring

In den vergangenen Jahren hatten Fans und Einsatzkräfte beim Musikfestival am Nürburgring oft mit Schlamm und Unwettern zu kämpfen. Dieses Jahr bleibt der Himmel über Rock am Ring auch laut Deutschem Wetterdienst trocken, die Höchstwerte am Wochenende in Rheinland-Pfalz liegen zwischen 21 und 27 Grad.