Veranstalter „Rhein in Flammen“ hört auf: Fest geht weiter

Beim diesjährigen „Rhein in Flammen“, das in Koblenz am 12. August stattfindet, übernehme die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH aber unverändert ihre Rolle, sagte Zindler. Zurzeit sind demnach 30 Schiffe für den Konvoi angemeldet. Trotz Diskussionen in den vergangenen Monaten soll es auch wieder ein Höhenfeuerwerk in Koblenz geben. Diese Kombination aus Schiffskonvoi, den Landprogrammen und den Feuerwerken seien der Markenkern der Veranstaltung, sagte Zindler.