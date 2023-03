Verband hält Solar-Pläne der Ampel für realistisch

So mancher Eigentümer könne angesichts überzogener Auflagen von staatlicher Seite vor Investitionen zurückschrecken - und das in Zeiten, in denen es Wohnraum brauche. Auch seien Handwerker schwer zu bekommen, es mangele an Material und Teilen. Insgesamt könnten sich etwa bei einem Einfamilienhaus die Kosten beim Austausch einer Ölheizung gegen eine Wärmepumpe bei gleichzeitigem Einbau einer PV-Anlage auf 50.000 Euro und mehr belaufen. Wenn es noch eine bessere Dämmung brauche, um sinnvoll mit einer Wärmepumpe arbeiten zu können, könne es durchaus in den sechsstelligen Bereich gehen.